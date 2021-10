Pologne : Un Polexit? Varsovie veut rester dans l’UE, assure le premier ministre

Au lendemain d’une décision de justice qui pourrait conduire au «Polexit», Mateusz Morawiecki affirme que la place de la Pologne est dans l’UE.

«L’entrée de la Pologne et des pays d’Europe centrale dans l’Union européenne est l’un des faits marquants de ces dernières décennies. Pour nous, mais aussi pour l’UE elle-même», a déclaré M. Morawiecki. «La place de la Pologne est et sera dans la famille européenne des nations», a-t-il ajouté dans une publication sur Facebook après que l’ancien président du Conseil européen, et actuel chef de l’opposition centriste dans le pays, Donald Tusk a appelé à un rassemblement dimanche à Varsovie «pour défendre une Pologne européenne».