France : Un policier a été écroué pour avoir tué sa compagne

Un agent des forces de l’ordre, qui avait déjà connu des épisodes de violences conjugales, a été placé en détention pour avoir tué sa partenaire et pris la fuite durant trois semaines.

Le policier Arnaud B. a été mis en examen jeudi pour «homicide volontaire par conjoint, concubin ou partenaire» et placé en détention provisoire, soupçonné d’avoir étranglé sa compagne Amanda G. fin janvier à Paris, a appris l’AFP de source judiciaire.

Décédée par strangulation

Son avocate n’a pas souhaité s’exprimer, sollicitée par l’AFP en marge du débat devant un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dont une partie s’est tenue à huis clos. Lors de sa garde à vue, «il s’est expliqué sur les faits et sa fuite», a indiqué une source proche de l’enquête, sans donner plus de détails. Le suspect avait été transféré à Paris mardi, où il a été entendu par les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire parisienne chargés de l’enquête.