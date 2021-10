États-Unis : Un policier abattu lors de son premier jour de travail

Un jeune homme de 26 ans s’est fait tirer dessus devant son commissariat, samedi en Géorgie. La victime était en train d’effectuer son tout premier shift au moment du drame.

Un homme suspecté d’avoir abattu un policier, tôt samedi matin devant un commissariat d’Alamo (Géorgie), a été interpellé le lendemain, après une chasse à l’homme de 38 heures. Damien Ferguson, 43 ans, a été incarcéré et mis en examen pour meurtre. L’individu avait déjà passé huit années derrière les barreaux pour avoir notamment agressé un gardien de la paix. Il avait été relâché en 2006, explique ABC News .

Selon les autorités, le quadragénaire s’en est pris à Dylan Harrison, 26 ans, en réponse à un incident survenu quelques heures plus tôt sur un parking en face du commissariat. Le policier avait arrêté un acolyte de Damien Ferguson qui avait enfreint le code de la route. Le contrevenant refusant d’obéir à ses ordres, l’officier s’était servi de son Taser pour le neutraliser.

«Nous pensons que l’attaque de type embuscade contre l’agent Harrison était des représailles à l’incident et à l’arrestation de l’homme vendredi soir», a déclaré Lindsay Wilkes, agente spéciale du Georgia Bureau of Investigation (GBI). Dylan Harrison effectuait son premier shift en tant que policier à temps partiel au sein du commissariat d’Alamo. Il était marié et père d’un bébé de 6 mois.