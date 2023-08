Argovie: Un policier agressé après le match entre Aarau et Xamax

Des fans lucernois passent outre les interdictions de match

Un autre incident a émaillé, dimanche, la rencontre entre Saint-Gall et Lucerne, cette fois en Super League. Des supporters lucernois se sont rendus en grand nombre à Saint-Gall et ont allumé des fusées dans le stade, mettant ainsi en danger les autres spectateurs du match. Or, après de violents affrontements entre supporters lucernois et saint-gallois en mai dernier, les autorités chargées de délivrer les autorisations avaient décidé la fermeture générale des secteurs visiteurs pour tous les matches de ces deux équipes pour la saison en cours. Mais les fans de Suisse centrale n’en ont pas tenu compte, ce qu’ont déploré, mardi dans un communiqué, ces autorités qui ne prendront toutefois pas de mesures immédiates. Elles appellent les fans à respecter les interdictions et les organisations de supporters à intervenir auprès d’eux afin d’éviter une nouvelle escalade.