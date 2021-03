Équateur : Un policier arrêté pour trafic de tortues des Galápagos

Les autorités avaient fait état dimanche de la découverte de la valise contenant 185 bébés tortues lors d’une inspection de cargaison à l’aéroport.

«Le policier Nixon Alejandro P. D. sera poursuivi pour sa responsabilité présumée dans l’expédition avortée de 185 tortues à Guayaquil», sur la côte pacifique équatorienne (sud-ouest), selon la même source. Le parquet a précisé sur Twitter que le policier «sera inculpé pour crime contre la flore et la faune sauvage, passible de trois ans de prison».

Les autorités avaient fait état dimanche de la découverte de la valise contenant ces 185 bébés tortue lors d’une inspection de cargaison à l’aéroport de Baltra, l’une des îles de cet archipel équatorien situé à 1000 km de la côte. Les tortues étaient emballées individuellement dans du plastique et dix d’entre elles étaient déjà mortes. Lundi, le ministère de l’Environnement a indiqué que «cinq tortues de plus étaient mortes, probablement à cause du stress subi du fait de la séparation de leur habitat».