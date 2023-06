Mike Ben Peter: Un policier arborait un symbole polémique

La tension était déjà vive lors des deux premiers jours et voilà qu’un nouvel incendie est venu l’alimenter mercredi. Dans le cadre du procès qui se tient depuis lundi à Renens, où six policiers sont accusés d’homicide par négligence, un policier assurant l’ordre sur place a été vu arborant sur son gilet pare-balles un insigne «Thin blue line Switzerland». Autorisé sur certains équipements depuis 2017, il symbolise à la base la solidarité internationale entre gendarmes, la ligne bleue entre deux lignes noires représentant la police faisant barrage entre le crime et la population. Mais l’insigne a également été repris par des groupes d’extrême droite, explique «24 heures». Des militants contre le racisme s’en sont aperçus et ont un publié une photo du policier sur le site renverse.co.