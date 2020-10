Paris : Un policier tue un automobiliste qui lui fonçait dessus

Un homme de 28 ans a perdu la vie alors qu’il tentait de se soustraire à un contrôle routier vers 2h30 sur le périphérique. Le couvre-feu annoncé par Macron est entré en vigueur dès minuit.

Un des trois policiers sort pour venir se placer devant la voiture mais à ce moment-là le véhicule redémarre, «mettant en danger le policier qui, au passage de la voiture, ouvre le feu et blesse mortellement le conducteur», selon le parquet. Les deux passagers, âgés de 29 et 33 ans et originaires des Yvelines comme la victime, ont été interpellés et placés en garde-à-vue, a-t-on précisé de même source.