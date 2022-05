Etats-Unis: Un policier condamné pour brutalité sur une septuagénaire

États-Unis : Un policier condamné pour brutalité sur une septuagénaire

La victime souffrait également de troubles cognitifs. Cette femme de 73 ans, avait eu, entre autres, le bras cassé pendant son interpellation.

Un ex-policier du Colorado a été condamné à cinq ans de prison pour l’arrestation violente d’une femme de 73 ans souffrant de troubles cognitifs, qui avait eu le bras cassé, le poignet foulé et l’épaule démise lors de cette interpellation.

C’est sur le bord de la route qu’un policier, Austin Hopp, avait rattrapé la septuagénaire qui rentrait chez elle à pied. Comme elle refusait d’obéir à ses injonctions, qu’elle ne comprenait vraisemblablement pas, il l’a ceinturée et plaquée au sol pour la menotter, lui tordant les bras dans le dos. «Je rentre chez moi», répétait en boucle la victime, visiblement désorientée. Les images de cette arrestation brutale, filmée par la caméra embarquée équipant le policier, avaient suscité une vive émotion à l’époque, d’autant que des images de vidéosurveillance, prises dans le commissariat un peu plus tard, montraient Austin Hopp et d’autres collègues s’esclaffer en se repassant la scène.