Conducteur tué à Paris (F) : Un policier déféré devant un juge pour une éventuelle mise en examen

La justice a requis le placement sous contrôle judiciaire de l’un des agents qui ont ouvert le feu et blessé mortellement un homme vendredi, après un refus d’obtempérer dans capitale française.

La garde à vue du second fonctionnaire de police, qui avait également ouvert le feu, a en revanche été levée.

«Mon client a cru qu’il allait mourir»

Une information judiciaire a été ouverte pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a ajouté la source, précisant que le parquet avait requis le placement sous contrôle judiciaire du policier. Son avocat n’a pas souhaité s’exprimer. La qualification d’homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, retenue par le parquet de Paris lors de l’ouverture de l’enquête préliminaire vendredi, a été abandonnée à l’aune de l’exploitation de la vidéosurveillance, des constatations et des déclarations des fonctionnaires de police. La garde à vue du second fonctionnaire de police, âgé de 31 ans et qui avait également ouvert le feu, a en revanche été levée sans poursuite à ce stade, selon la source judiciaire.