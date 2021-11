Région parisienne : Un policier en civil passé à tabac dans un train

Reconnu par des hommes alors qu’il rentrait chez lui après son travail, un agent a été agressé, mardi, près de Paris. Des passagers l’ont protégé et ont fait fuir les assaillants.

Quatre personnes ont été interpellées après avoir roué de coups, mardi soir, un policier, hors service et en civil, qui rentrait en train dans le Val-d’Oise et qu’ils avaient reconnu, ont indiqué, mercredi, des sources policières. Les faits se sont déroulés en fin de soirée sur la ligne H du Transilien reliant Paris à Persan-Beaumont (Val-d’Oise). Trois des quatre hommes ont reconnu être les auteurs de l’agression, selon une source proche du dossier.

La victime, âgée de 26 ans, est fonctionnaire au sein de la brigade des réseaux franciliens. Le policier venait de quitter son service à la gare du Nord, à Paris, et regagnait en civil son domicile par les transports en commun.

«Sale flic de merde»

Dans le train, un groupe de quatre personnes l’a reconnu et l’a pris à partie, le traitant de «sale flic de merde». Les quatre hommes l’ont roué de coups et ont essayé de prendre ses affaires. Des voyageurs se sont interposés pour protéger le fonctionnaire de police et les quatre agresseurs ont pris la fuite à l’arrêt suivant.