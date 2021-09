Zurich : Un policier en congé s’emporte, la justice le sanctionne

Un ancien officier de la police de Winterthour a effectué des manœuvres dangereuses sur l’autoroute et insulté un citoyen. Il doit payer une amende de 1500 francs.

Un ancien policier de Winterthour s’est retrouvé vendredi devant le tribunal de district de Zurich. En septembre 2019, alors qu’il n’était pas en service, il avait pété les plombs sur l’autoroute A1, effectué plusieurs manœuvres dangereuses et insulté un homme qui était avec sa fillette. Il a écopé d’une amende de 1500 francs ainsi qu’une peine avec sursis de 180 jours-amendes à 120 francs pour violation grossière des règles de la circulation, contrainte et usurpation d’identité de fonctionnaire. Il doit encore s’acquitter de 500 francs d’indemnité pour la personne lésée et de 6000 francs de frais de justice.

Pas de remords

Le juge a motivé sa décision en déclarant que les faits décrits dans l’acte d’accusation étaient corrects et confirmés par des images vidéo. «Dans les circonstances, l’accusé n’avait pas l’autorisation de se faire passer pour un officier de police. De plus, il n’a montré aucun remords au cours de la procédure, a motivé le juge qui poursuit: quand quelqu’un pense avoir toute la puissance de l’État et qu’il pète un plomb et agresse quelqu’un de cette manière, on serait en droit d’attendre qu’il ait tout faux.»