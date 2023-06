Vaud/Valais: policier condamné car il a enlevé sa compagne

Une Valaisanne se souviendra longtemps de cette soirée d’octobre 2022. Vers 1 heure du matin sur la place Centrale de Martigny, son compagnon, un policier du Chablais vaudois, a commencé par lui arracher son natel afin d’en vérifier le contenu. Un peu plus tard, elle l’a rejoint dans sa voiture pour récupérer son téléphone et ses clefs, explique «Le Nouvelliste». C’est là qu’a commencé le cauchemar. Le policier a démarré sans crier gare et il a refusé par la suite de la laisser descendre.