Australie : Un policier est jugé pour le meurtre d’un jeune Aborigène

Lors d’une interpellation dans une région reculée du centre de l’Australie, un policier avait abattu à indigène âgé de 19 ans. Son procès vient de s’ouvrir, le procureur parlant de tirs «illégaux».

Alors qu’il a plaidé non coupable, l’accusé pourrait devenir le premier policier condamné pour le meurtre d’une personne aborigène en détention.

Une lutte avant trois coups de feu

Selon les documents judiciaires, Zachary R. et un autre policier sont entrés dans une maison pour l’arrêter et lui ont dit de mettre ses mains derrière le dos. Au lieu de cela, le jeune homme aurait blessé l’agent à l’épaule avec une paire de ciseaux et une lutte se serait engagée, au cours de laquelle le policier aurait fait feu à trois reprises.