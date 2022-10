Thaïlande : Un ex-policier fait un carnage dans une garderie puis tue sa famille

Au moins 32 personnes sont mortes jeudi, dans une crèche du nord-est du pays. L’assaillant, qui était armé d’un couteau et d’un fusil, a ensuite tué sa femme et leur enfant, avant de se suicider.

Une fusillade a eu lieu, jeudi, dans une crèche à Na Klang, dans la province de Nong Bua Lamphu, dans le nord de la Thaïlande, a indiqué un porte-parole de la police royale. Le bilan, terrible, est pour l’instant d’«au moins 32 morts», dont 23 enfants, a indiqué Jakkapat Vijitraithaya, colonel de police. L’attaque a commencé à 12 h 30 locale (8 h 30 en Suisse), avant que l’assaillant ne prenne la fuite en voiture et percute plusieurs piétons, selon Jakkapat Vijitraithaya, colonel de police.

Les forces de l’ordre ont lancé un avis de recherche pour retrouver le principal suspect, un ancien policier âgé de 34 ans. Il était en fuite, en possession d’un fusil, d’un pistolet et d’un couteau. La police a annoncé peu après que l’assaillant avait ensuite tué sa femme et leur enfant, et qu’il s’était suicidé dans la foulée. Le tireur, Panya Khamrab, avait été limogé de son poste de lieutenant colonel l’année dernière en raison de l’usage de drogues.