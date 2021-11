Lucerne - Un policier frappé et menacé de mort suite à un contrôle

Ce dernier s’est farouchement opposé au contrôle de police. Il a commencé par donner de nombreux coups de poing sur la tête d’un des agents présents. Ce dernier a été légèrement blessé suite à cette altercation. Le Sri Lankais a ensuite tenté de s’enfuir mais il a été rattrapé et appréhendé par la police. Il a alors menacé de mort le policier et sa famille.

Un test rapide de dépistage de drogue a révélé que l’homme de 29 ans était sous l’emprise de cocaïne et d’opiacés. Il a été arrêté et sera dénoncé au parquet pour violences et menaces contre des fonctionnaires. L’enquête est menée par le Ministère public de Lucerne.