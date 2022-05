Etats-Unis: Un policier inculpé de meurtre pour avoir tué un garçon de 12 ans

États-Unis : Un policier inculpé de meurtre pour avoir tué un garçon de 12 ans

Un policier de Philadelphie a été inculpé de «meurtre avec préméditation» après avoir tiré dans le dos et tué un garçon de 12 ans, en mars dernier.

L’officier Edsaul Mendoza, 26 ans, renvoyé de la police en avril, a été arrêté dimanche et placé en détention pour la mort de Thomas Siderio, 12 ans, début mars, dans un quartier de Philadelphie, une ville historique du nord-est des États-Unis entre Washington et New York.

«Meurtre avec préméditation»

1m50 pour 50 kilos

À proximité de sa victime, le policier «sait alors que Thomas Siderio -- âgé de 12 ans, mesurant un mètre cinquante et pesant cinquante kilos -- n’a plus son arme et ne peut plus lui faire de mal. Mais il lui tire néanmoins dans le dos et le tue», a dénoncé Larry Krasner.