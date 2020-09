États-Unis : Un policier inculpé pour avoir abattu une Américaine noire

Un policier risque la perpétuité pour la mort d’une femme noire qu’il avait abattue en mai 2019. Son procès doit s’ouvrir à fin octobre.

Les proches de Pamela Turner, une Américaine noire abattue par un policier dans la banlieue de Houston, se sont félicités jeudi que l’auteur des tirs ait finalement été inculpé, 16 mois après le drame. «On est un pas plus près d’obtenir la justice que ma mère mérite, pour qu’elle puisse reposer en paix, dans le respect», a déclaré sa fille Chelsea Rubin lors d’un point-presse organisé par vidéoconférence.

Un «message clair»

Le 13 mai 2019, l’agent D. avait croisé cette femme de 44 ans, dont il savait qu’elle était poursuivie pour de petits délits, et avait décidé de l’interpeller. Après une altercation, il avait tiré sur elle alors qu’elle était à terre.

«Vous me harcelez»

Sur une vidéo de la scène filmée par un passant, on entend Pamela Turner déclarer: «Je suis en train de marcher, je rentre chez moi, vous me harcelez!» Après un bruit sourd, elle tombe au sol, le policier la surplombe, essaie d’attraper son bras. Elle crie alors «je suis enceinte». Le policier s’écarte. L’image s’arrête, mais l’enregistrement audio continue et cinq coups de feu sont audibles.