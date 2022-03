Noville (VD) : Un policier intrépide brave les flammes et sauve un enfant d’un an

L’acte héroïque d’un gendarme a permis de sauver la vie d’un bébé lors d’un incendie lundi aux environs de 19h.

Le drame a été évité de justesse dans l’incendie qui s’est produit lundi vers 19h à Noville. Bloquée sur le balcon de son appartement en feu, une locataire a sauté dans le vide alors que son petit-fils d’un an et demi se trouvait dans la cuisine. Bien que blessée, elle a tenté de se réintroduire dans le logement afin de sauver l’enfant. Mais la sexagénaire chinoise n’a pas réussi à ouvrir la porte d’entrée. Rapidement arrivés sur place, les gendarmes n’ont pas, eux non plus, pu entrer dans l’appartement à cause de la fumée,