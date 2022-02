Australie : Un policier jugé pour le meurtre d’un adolescent aborigène

Cela pourrait aboutir à la première condamnation d’un policier pour le décès d’un aborigène en détention, alors que plus de 500 d’entre eux sont morts en garde à vue depuis 1991.

Trois coups de feu

L’affaire s’est déroulée en 2019. Selon les documents judiciaires, Rolfe et un autre officier sont entrés dans une maison pour arrêter Walker pour violation présumée de caution et ont dit au jeune homme de mettre ses mains derrière son dos. Au lieu de cela, ce dernier aurait blessé l’agent à l’épaule avec une paire de ciseaux et une lutte se serait engagée au cours de laquelle le jeune policier a tiré trois coups de feu sur l’adolescent. Ce dernier est décédé cette nuit-là au poste de police de Yuendumu et quatre jours plus tard l’officier a été accusé de meurtre. La mort du jeune homme aborigène a suscité une vague de manifestations dans toute l’Australie pour réclamer «Justice pour Walker».