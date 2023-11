Un policier menace de tirer sur un collègue voulant spoiler Top Gun

Il assure qu’il plaisantait, mais ça n’a pas fait rire le tribunal de Downing Centre à Sydney. Un policier âgé de 30 ans a plaidé coupable jeudi de «port d’arme à feu d’une manière susceptible de mettre en danger la sécurité d’une autre personne». La scène, surréaliste, s’est déroulée le 29 mai dernier dans un poste de police de la mégapole. Quatre policiers étaient en train de parler du film «Top Gun: Maverick», sorti un an plus tôt sur les écrans australiens. À un moment donné, l’agent Morgan Royston, 26 ans, a lancé à ses collègues qu’il allait leur révéler la fin.

Cette perspective n’a visiblement pas du tout plu à l’agent Dominic Gaynor, 30 ans, raconte Perth Now. «Ne spoile pas le film, connard! Je vais te tirer dessus!» a-t-il lancé à son collègue en rigolant. «Gaynor, ne dis pas ça. Je suis au téléphone», a rétorqué un autre policier. Le trentenaire n’a rien voulu savoir: toujours en rigolant, il a sorti son arme et a tenu en joue son collègue pendant 5 secondes, le doigt sur la culasse et non sur la gâchette.