Tir mortel: Un policier mis en examen après la mort d’un Guinéen en France

«Bavure» dénoncée

La scène n’a pas été filmée par le policier mis en cause, «bien porteur d’une caméra piéton» mais «dont l’exploitation n’a pas été possible faute de charge suffisante (…) au moment des faits», a ajouté la procureure, qui avait également ouvert mi-juin une enquête pour «refus d’obtempérer» et «violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique». «La retranscription des appels audio» entre les policiers et leur centre opérationnel est «conforme» aux déclarations faites devant les enquêteurs, selon la magistrate.