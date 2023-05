Genève: Un policier municipal condamné pour une course-poursuite

L’agent municipal a écopé en mars, via une ordonnance pénale, d’une peine pécuniaire avec sursis, ainsi que d’une amende. Il lui est notamment reproché un excès de vitesse de 6,9 Km/h, d’avoir franchi une double ligne et circulé à contresens, d’avoir mis en danger des usagers dont un motard qui a dû se déporter, ainsi que de ne pas avoir enclenché des feux bleus avec sirène, seul dispositif valable lors d’une course officielle urgente. Mais peu importe selon le Parquet, puisque la police municipale n’a de toute façon pas le droit d’effectuer ce type de course. Le fonctionnaire a fait opposition.