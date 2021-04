Royaume-Uni : Un policier néonazi condamné à 4 ans de prison

Un policier stagiaire de la Metropolitan Police a été condamné à quatre ans et quatre mois de prison pour affiliation à un groupe néonazi.

Un policier britannique a été condamné vendredi, à Londres, à quatre ans et quatre mois de prison pour appartenance à un groupe néonazi, une première au Royaume-Uni. Benjamin Hannam, 22 ans, avait été reconnu coupable plus tôt en avril par la cour de l’Old Bailey d’appartenance à l’organisation néonazie «National Action», liée au terrorisme d’extrême droite et interdite en 2016.