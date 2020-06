Nouvelle-Zélande

Un policier non armé abattu, le premier en dix ans

Un policier non armé a été tué par balle dans une rue d'Auckland vendredi, pour la première fois en plus d'une décennie. La victime et un de ses collègues s'approchaient d'une voiture accidentée lorsqu'un homme armé a ouvert le feu.