Attaque : Un policier poignardé par un homme «radicalisé» à Hong Kong

Un homme, «radicalisé» sur le plan politique selon la police, a poignardé un policier jeudi soir à Hong Kong avant de retourner le couteau contre lui.

Hong Kong est devenue une ville profondément divisée, de nombreux habitants supportant de moins en moins l’emprise de plus en plus grande de Pékin. (Image d’illustration)

«Radicalisé»

Hong Kong est devenue une ville profondément divisée, de nombreux habitants supportant de moins en moins l’emprise de plus en plus grande de Pékin. D’immenses et souvent violentes manifestations pro-démocratie avaient secoué durant plusieurs mois la ville en 2019. En réponse, Pékin a imposé l’an passé une loi sur la sécurité nationale pour reprendre en main le territoire et mettre fin à toute dissidence.