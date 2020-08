À bientôt 39 ans, Lee Casciaro est le joueur le plus âgé du club gibraltarien.

Qui dit Coupe d’Europe dit grands clubs. Mais avant le strass des matches de groupe puis à élimination directe, il y a la phase qualificative et son lot de petites écuries aux histoires singulières. C’est le cas de Lincoln Red Imps.

Entré dans l’histoire de la sélection de Gibraltar

Ce dernier est atypique à plus d’un titre. À bientôt 39 ans (il les fêtera fin septembre), l’attaquant est le joueur le plus âgé de Lincoln Red Imps, dont il défend les couleurs depuis ses 7 ans. Il partage sa vie entre son activité de footballeur, à titre semi-professionnel, et son métier d’agent de police pour le ministère de la Défense de Gibraltar. Autre clin d’œil: il évolue au côté de l’un de ses frères, Kyle.