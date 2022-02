Etats-Unis – Un policier qui a tenu George Floyd évoque son inexpérience

États-Unis : Un policier qui a tenu George Floyd évoque son inexpérience

Jeudi, Alexander Kueng, policier impliqué dans la mort de l’Afro-Américain George Floyd, s’est expliqué devant la Cour. Ce décès survenu en mai 2020 avait secoué les États-Unis.

Un policier, qui a aidé à maintenir au sol l’Afro-Américain George Floyd pendant toute son agonie, s’est défendu pour la première fois cette semaine, invoquant son manque d’expérience et l’ascendant exercé par l’agent «aux commandes» de la scène.

Alexander Kueng , 28 ans, témoigne depuis mercredi dans un tribunal fédéral à Saint Paul, dans le nord des États-Unis, où il est jugé avec deux anciens collègues pour son rôle dans ce drame. Il est accusé de ne pas être intervenu, le 25 mai 2020, pour empêcher son confrère Derek Chauvin d’asphyxier le quadragénaire noir et de ne pas lui avoir apporté de soins malgré les signes apparents de détresse médicale.

«Il était respecté»

À la barre, ce jeune homme métis a insisté sur son manque d’expérience et sur l’autorité de Derek Chauvin, qui purge une peine de 22 ans et demi de prison pour ce meurtre au cœur de manifestations géantes contre le racisme. Alexander Kueng a rappelé qu’il avait été recruté en janvier 2020 par la police de Minneapolis et était resté stagiaire pendant près de cinq mois, dont la moitié passée sous la supervision de Derek Chauvin. «Il était respecté», «les autres agents l’écoutaient», a-t-il dit aux jurés.