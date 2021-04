Genève - Un policier qui avait roulé trop vite accepte sa peine

Les faits se sont produits en début d’après-midi entre une rue de Nyon et le village de ­Céligny (GE). L’agent et son ­collègue ont pris en chasse un motard dans le but de l’interpeller, avec sirène et feu bleu enclenchés. Au cours de la pour­suite, le policier a notamment circulé à une vitesse «inadaptée» à travers des rues du village, dont certaines limitées à 30 km/h, relate l’acte d’accusation. À trois reprises, il a percuté l’arrière de la moto, faisant finalement chuter le fuyard, qui a été blessé. Il roulait alors entre 111 et 125 km/h. L’agent a terminé sa course en heurtant une bordure et un panneau.