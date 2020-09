Royaume-Uni : Un policier tué par balle par un détenu

Un homme de 23 ans qui était détenu dans un poste de police à Croydon, au sud de Londres, a abattu un agent dans la nuit de jeudi à vendredi puis se serait tiré dessus, a annoncé ce vendredi la cheffe de Scotland Yard.

Cressida Dick a présenté «ses plus sincères condoléances» aux proches de la victime, dont l’identité n’a pas encore été révélée, et s’est dite «profondément choquée et attristée» par cet événement.