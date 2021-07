Suède : Un policier tué par balle, une première depuis 14 ans

Cet évènement s’inscrit dans une escalade de violence due à des bandes criminelles. Les victimes par arme à feu ont augmenté.

Bandes criminelles

La Suède tente depuis plusieurs années de contrer l’essor de bandes criminelles, qui s’est notamment traduit par un nombre élevé de fusillades mortelles et de règlements de compte dans un pays d’ordinaire plutôt paisible. En 2020, plus de 360 incidents impliquant des armes à feu ont été recensés en Suède, 47 morts et 117 blessés, un niveau record selon la police. Selon le Conseil suédois pour la prévention des crimes, le nombre de victimes a plus que doublé en une décennie, représentant désormais près de 40% des morts violentes en Suède.