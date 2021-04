États-Unis : Un policier violent retenu par ses propres collègues

Deux officiers ont dû intervenir pour empêcher leur partenaire de frapper une femme menottée, jeudi en Californie. L’homme a été suspendu.

Deux des policiers forcent la femme menottée à se coucher sur le dos, et l’un d’entre eux commence à lui asséner des coups de poing au visage. Immédiatement, ses collègues l’empêchent de continuer, et l’un d’entre eux s’écrie «non, non non, arrête!» On peut ensuite entendre la femme insulter plusieurs fois le policier qui l’a frappée. L’officier, dont l’identité n’a pas été relevée, a été suspendu le temps de l’enquête. Il pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires.