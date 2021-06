Gestion déloyale - Un politicien bâlois risque 12 mois de prison

L’avocat de la défense n’a pas remis en cause les sommes pointées du doigt par l’accusation. Il a cependant rappelé l’importance de ne pas comparer les torchons et les serviettes. Selon lui, les 380’000 francs versés chaque année ne concernent aucun mandat de prestations concret. En revanche, les 650’000 francs ont permis d’acheter une prestation concrète. Et contrairement à ce qu’affirme le Ministère public, les contrôles du service pour lutter contre le travail au noir ont pu être augmentés de 60%. L’avocat de Thomas Weber a aussi souligné le fait que les 650’000 francs ont été validés par le Conseil-exécutif et non pas Thomas Weber seul.