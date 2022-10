Bâle-Campagne : Un politicien UDC célèbre l’annexion russe et démissionne

Sur Twitter un UDC local a fait part de son soutien à la Russie. Alors que le parti cantonal a pris ses distances, il a démissionné deux jours plus tard.

Vendredi dernier, le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé l’annexion de quatre régions d’Ukraine que Moscou occupe totalement ou partiellement: Donetsk et Lougansk à l’est et Zaporijjia et Kherson au sud. Une annonce qui a été célébrée dès le lendemain sur Twitter par Wilhelm Wyss, un membre du comité directeur de l’UDC Arlesheim-Münchenstein (BL).

Sur le réseau social ( voir ci-dessus), il a écrit: «Donesk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia sont enfin réunies avec la Russie! Un coup dur pour les mondialistes», suivi en russe de «Gloire à la Russie» et «pour le président». Son tweet a suscité de nombreuses réactions de la part d’anonymes et d’autres membres du parti. Il a reçu plus de 660 réponses.

Lundi, l’UDC de Bâle-Campagne a pris ses distances via un communiqué de presse: «Le parti cantonal est loin d’admirer le président Poutine de quelque manière que ce soit. Au contraire, nous condamnons ses actions de manière formelle et dans toute leur ampleur». Si l’UDC Bâle-Campagne reconnaît que Wilhelm Wyss a le droit d’exprimer son opinion sur le conflit entre la Russie et l’Ukraine, le parti cantonal insiste: «Il ne s’agit en aucun cas de l’opinion générale».

Démission momentanée

Et alors que le parti cantonal et la section locale se sont concertés pour la suite de la procédure, il semblerait que Wilhelm Wyss ait pris les devants. Ce lundi, il s’est de nouveau emparé de son compte Twitter pour annoncer sa démission momentanée du parti: «Je suis conscient que les gens de ce pays voient le conflit entre l’Ukraine et la Russie différemment de moi. Comme, je ne souhaite pas que mon opinion personnelle très tranchée soit associée à la politique du parti, je quitte pour l’instant l’UDC» a-t-il écrit.