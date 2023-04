Justice: Un politicien zougois condamné pour avoir conduit sous crack

Beat Villiger (Le Centre) a quitté son poste de conseiller d’Etat du canton de Zoug en octobre dernier, officiellement pour des raisons de santé. Le site «Zentralplus» nous apprend mercredi que l’élu était dans le collimateur de la justice depuis un contrôle de police survenu en août 2022 près de Lucerne. La police l’avait arrêté un après-midi dans une station-service et avait constaté son incapacité de conduire. L’enquête a révélé qu’il avait consommé du crack, un dérivé de la cocaïne. Il en a fumé 6 à 7 bouffées la veille du contrôle dans un hôtel lucernois d’après l’ordonnance pénale.

Selon le ministère public lucernois, Beat Villiger s’est rendu coupable de conduite sous l’influence de drogues et de consommation non autorisée de stupéfiants. Il a en plus été épinglé pour manquement à l’obligation de s’annoncer comme détenteur de véhicule après avoir changé de domicile.