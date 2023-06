Berne: Un pompier condamné après avoir provoqué un accident avec son camion

D’autres politiciens ont réagi au verdict biennois. Pour le conseiller national Erich Hess (UDC/BE): «Les forces d’intervention ne peuvent bien sûr pas faire ce qu’elles veulent et doivent faire preuve d’une certaine diligence. Mais il n’est pas acceptable que les pompiers, les policiers et les conducteurs d’ambulances aient peur d’être condamnés en cas d’excès de vitesse ou d’accident parce qu’ils voulaient faire leur travail».

C’est début septembre 2021 que le prévenu a été impliqué dans ce grave accident de la circulation qui a eu lieu à Nidau (BE). Alors qu’il circulait avec son engin d’extinction, feux bleus et sirène enclenchés, il est entré en collision avec une voiture qui s’apprêtait au même moment à tourner à gauche, alors que le feu était au vert pour elle et au rouge pour le pompier. Grièvement blessée, la conductrice de la voiture a dû être transportée à l’hôpital. Le pompier a contesté l’ordonnance pénale du ministère public, raison pour laquelle l’affaire a été portée devant le tribunal.

«Un choc même à 20 km/h»

À ce croisement, il roulait à 42 km/h. Pour la justice, lors du trajet, il n’a pas respecté «les obligations particulières de prudence lors du passage aux bifurcations» en passant trop vite au carrefour alors qu’il était au rouge et n’a donc pas pu freiner à temps. Face à la juge, le prévenu a indiqué s’être comporté de manière sûre et correcte. Ainsi, il a légèrement ralenti juste avant le carrefour et a klaxonné deux fois (en plus de l’avertisseur à deux tons) parce que des véhicules traversaient encore. «Mais ensuite, l’intersection était libre et j’avais le sentiment que tous les usagers de la route avaient compris que j’arrivais», explique le quinquagénaire.