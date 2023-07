Emeutes en France: Une accalmie se dessine, les mairies se serrent les coudes

Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi à midi devant toutes les mairies pour «une mobilisation civique» après la violente attaque qui a visé le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Lundi à 12 h 00, toutes les mairies de France feront sonner leurs sirènes lors de rassemblements à l’appel de l’Association des maires de France (AMF). L’attaque à la voiture-bélier contre le domicile de Vincent Jeanbrun a provoqué une vive émotion dans le pays.

Engagé ce week-end, le retour au calme s’est confirmé dans la nuit de dimanche à lundi. Le Ministère de l’intérieur a recensé 352 incendies sur la voie publique, 297 incendies de véhicules et trois blessés parmi les policiers et gendarmes engagés, des chiffres en très net recul par rapport à la nuit précédente.

Un sapeur-pompier est décédé dans la nuit de dimanche à lundi lors d’une intervention sur un incendie de véhicules dans le parking souterrain d’un immeuble de Saint-Denis (région parisienne), a annoncé le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Selon des sources policières, aucun lien formel n’a toutefois été établi entre l’incendie et les violences urbaines.

Emmanuel Macron doit recevoir lundi les présidents des deux assemblées, puis mardi les maires de plus de 220 communes ciblées par les violences. Il a aussi demandé à la Première ministre Élisabeth Borne de rencontrer les présidents des groupes parlementaires lundi. Le chef de l’État souhaite, en outre, «débuter un travail minutieux et de plus long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit à ces événements», selon l’Élysée.