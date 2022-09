France: un pompier se suicide en sautant de la grande échelle

France : Un pompier se suicide en sautant du sommet de la grande échelle

Mercredi soir, le soldat du feu, âgé de 36 ans et père d’un enfant de 4 ans, a déployé l’échelle à 30 mètres de hauteur dans la cour de sa caserne, près de Nancy, et s’est jeté dans le vide.

Le sous-officier, père d’un enfant de 4 ans et également pompier volontaire à la caserne de Val de Seille, avait été mobilisé au cours de l’été pour les incendies qui ont ravagé la Gironde, dans la colonne de renfort BRAVO.

Un précédent en 2003

«L’ensemble de ses collègues et le corps départemental sont plongés dans le désarroi suite à cette disparition soudaine et douloureuse», a confié jeudi le lieutenant-colonel Bertrand Lepoutère, officier de communication pour le Service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle, le SDIS 54.