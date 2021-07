Autoroutes : Un pont amovible pour faire passer les voitures par-dessus les ouvriers

L’Office fédéral des routes va bientôt tester un dispositif qui permettra non seulement de réduire les bouchons, mais aussi d’accroître la sécurité des personnes qui travaillent sur les chantiers.

Le dispositif, qui peut atteindre 236 mètres de long, se compose de plusieurs morceaux, déplaçables puisqu’ils ont des roues, qui formeront un pont: une rampe de montée de maximum 6%, une descente à la fin, et donc une route provisoire surélevée pour permettre, en dessous, aux ouvriers de travailler en toute sécurité. Le trafic doit être limité à 60km/h sur un tronçon long d’environ 1500 mètres au total.

Quand un secteur de travaux est terminé, il ne reste plus alors qu’à déplacer le pont provisoire jusqu’au secteur suivant. Le tout est à découvrir en image ci-dessus.

Par le passé, des rampes du même genre ont déjà été utilisées sur des autoroutes dans tout le pays. Le nouveau projet, lui, permet plus de mobilité du dispositif, et, puisqu’il est plus haut, laisse également davantage de place pour les travaux au- dessous du pont.