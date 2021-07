Vaud - Un ponte de la réinsertion sous le feu des critiques

«Comparé à ce qui se passe dans la Fondation Bartimée , l’affaire Marc Atallah , c’est du pipi de chat!» Ces mots ont servi de détonateur à notre enquête sur cette structure vaudoise spécialisée dans la lutte contre les toxicodépendances. Selon nos informations, plusieurs signalements ont été envoyés à l’État. Les griefs visent le directeur, Bruno Boudier, ainsi que les conditions de travail dans cet établissement du Nord vaudois qui accueille de plus en plus de personnes souffrant de troubles mentaux et ayant été condamnés par la justice à une mesure thérapeutique institutionnelle (12 sur 37 résidents en 2019, selon le rapport d’activité de l’institution) pour des délits ou crimes. Après avoir dénoncé à plusieurs reprises les conditions de travail, une ex-collaboratrice a recontacté le Canton au printemps en soulignant que ses anciens collègues allaient saisir la presse. Coïncidence ou pas, c’est à partir de là qu’une procédure a été enclenchée. Une médiatrice-juriste vient d’être mandatée pour s’entretenir avec les employés.

L’enquête en cours délie les langues. «Bruno Boudier a brisé ma vie professionnelle et celle de bien d’autres. Il presse les gens, les pressure et les jette. Bientôt, ce sera l’arroseur arrosé et ce sera bien fait pour ce défaiseur de carrières!» jubile Alex*, un ancien cadre viré. Si même les plus irréductibles ennemis de Bruno Boudier admettent qu’il a des «idées brillantes et novatrices» dans le domaine de la lutte contre les toxicodépendances, tous fustigent son attitude et ses mots dédaigneux.