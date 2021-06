Genève - Une ex-star de l’UDC intègre la section cantonale

«C’est un peu le mercato de la rentrée avant l’heure», s’est réjoui mardi l’UDC genevoise, en annonçant l’engagement d’Yvan Perrin au poste de secrétaire général. Il est entré en fonction le 1er juin. Ancien vice-président du parti suisse, ex-conseiller national et conseiller d’Etat neuchâtelois, il devra notamment aider la formation genevoise à préparer les élections cantonales et nationales de 2023. Pour sa présidente, Céline Amaudruz, «l’UDC-Genève doit grandir; l’arrivée d’Yvan Perrin constitue une opportunité exceptionnelle de bénéficier des compétences et de l’expérience d’une personnalité politique reconnue. Je collabore avec lui depuis de nombreuses années, j’ai une confiance totale en lui.»