Shopping - Un pop-up store japonais s’installe à Lausanne

«Évadez-vous au Japon en plein cœur de Lausanne»: la promesse d’un nouveau magasin de la rue de Bourg donne envie. Ce nouvel espace, c’est l’AOI Pop Up Store, shop éphémère créé par la marque AOI Clothing, une maison de couture franco-japonaise spécialisée qui, depuis presque 20 ans, revisite le kimono.

Caché au fond d’une cour, le magasin propose un échantillon de l’univers de l’Empire du Soleil levant. Prêt-à-porter, créations exclusives, accessoires, artisanat, décoration ou encore tissus sont à portée de main. Le petit plus? Pour l’occasion, la boutique s’est associée à la préfecture de Kyoto pour y exposer des créations telles que de la coutellerie, de la porcelaine, des boîtes laquées, du thé et des condiments locaux. La ville, ancienne capitale impériale, est toujours considérée aujourd’hui comme le cœur culturel et spirituel de l’archipel.