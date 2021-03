Navigation : Un porte-conteneurs échoué au milieu du canal de Suez

Un navire taïwanais probablement déporté par le vent s’est échoué, provoquant un arrêt brutal du trafic sur l’une des routes maritimes les plus empruntées du monde.

Un gros bouchon semble s’être formé sur le canal de Suez. Un porte-conteneurs géant s’est échoué après avoir été déporté par une rafale de vent, a annoncé mercredi la compagnie maritime qui l’opère, et le trafic maritime s’est arrêté sur l’une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Une photo publiée mardi montre le MV Ever Given, un navire taïwanais long de 400 mètres et large de 59 mètres, en travers du canal et empêchant tout trafic.