Coronavirus en Suisse : Un possible doublement des cas de Covid-19 sous un mois

Responsable de la section Gestion de crise à l’OFSP, Patrick Mathys est formel: la Suisse devrait prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 sous un mois.

«Le mieux que l’on puisse espérer est une stagnation des chiffres à un niveau élevé», selon Patrick Mathys (ici lors d’une conférence de presse au Palais fédéral, le 15 décembre). KEYSTONE

La Suisse devrait prendre des mesures plus restrictives si elle veut éviter un possible doublement des nouveaux cas de Covid-19 sous un mois, selon Patrick Mathys, responsable de la section Gestion de crise et collaboration internationale à l’OFSP. Le total des infections et des hospitalisations prend à nouveau l’ascenseur.

Plus de 4200 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures et il y a eu près de 200 nouvelles hospitalisations, a rappelé mardi M. Mathys devant les médias à Berne, revenant sur les chiffres publiés trois heures plus tôt par l’OFSP. «La Suisse doit déplorer à nouveau plus de 100 morts en une seule journée, c’est le plus triste des constats à l’approche des fêtes», a-t-il commenté.

La tendance est claire, selon le responsable: «Le mieux que l’on puisse espérer est une stagnation des chiffres à un niveau élevé». Mais une hausse significative du nombre de cas est également possible. Et ceci sans doute de façon inégale sur le territoire, le taux d’incidence du virus étant actuellement faible dans les cantons romands et plus élevé au nord-est de la Suisse et au Tessin.

Le taux de reproduction du virus en Suisse est actuellement de 1,13, a-t-il ajouté, ce qui correspond à un doublement des nouveaux cas de coronavirus en un mois. En Suisse romande, il est de 0,9, ce qui laisse espérer au mieux une stagnation. En Suisse centrale, il se situe à 1,2, ce qui correspond à un doublement sous 14 jours.

Pas bonne élève

Ces chiffres montrent l’échec de la stratégie coordonnée de la Confédération et des cantons à l’approche de Noël en vue d’un recul rapide et durable des infections, a déploré M. Mathys. Aujourd’hui, «on ne sait pas s’il faut parler de poursuite de la deuxième vague, de renforcement de la deuxième vague ou de troisième vague.»

Le responsable a mis en parallèle le décompte des infections en Suisse et dans les pays limitrophes. «Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Suisse ne fait pas figure d’élève modèle», celle-ci se classant actuellement bonne dernière. Toutefois, on attend aussi dans ces Etats au mieux une stagnation, a-t-il noté. Ces pays ont déjà ou sont en train d’implémenter de nouvelles restrictions.

Patrick Mathys a rappelé l’importance de limiter au maximum les contacts, même à l’approche des fêtes, et d’appliquer les gestes barrières qui s’imposent. Il a également rappelé la forte pression qui s’exerce de façon continue sur le personnel des hôpitaux et EMS. «Sans donner un peu d’air aux travailleurs de la santé, il ne sera sans doute pas possible d’assurer des soins sur le long terme.»