Etats-Unis

Un possible report de l'élection présidentielle évoqué

Donald Trump estime que le recours élargi au vote par correspondance augmentera le risque de fraude. Il souhaite que l’élection soit retardée.

«2020 sera l'élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l'histoire», a lancé le locataire de la Maison Blanche, évoquant le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre. «Ce sera une véritable honte pour les Etats-Unis», a-t-il ajouté. «Reporter l'élection jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité???", a-t-il poursuivi, dans le registre volontiers provocateur dont il est coutumier.