Genève : Un post-doctorant fait plier l’Université

Un chercheur, sous-payé durant trois mois, a obtenu partiellement gain de cause en justice. Le cas met en lumière la précarité au sein du monde académique.

En 2018, un post-doctorant de la faculté de droit remplace au pied levé un enseignant. Les trois premiers mois de ce contrat, il ne sera pas rétribué pour toutes les heures effectuées. Une fois le salaire adapté, les arriérés ne lui seront pas versés. Ne récupérant pas son dû et une annuité qui lui aurait été promise, le chercheur a actionné la justice. Cette dernière lui a donné raison quant aux seuls arriérés, a révélé la «Tribune de Genève» .

Cette décision intervient alors que de nombreuses voix s’élèvent pour dénoncer les conditions de précarité dans laquelle évoluent les membres du corps intermédiaire, le plus souvent au bénéfice de contrats à durée déterminée en espérant décrocher un poste de professeur. Pour l’Université, il s’agit là d’un cas particulier et pas d’une décision de principe sur un système. Elle indique que des annonces concernant cette catégorie de la communauté universitaires seront faites à la rentrée. Elles ne concerneront plus le post-doctorant en question, puisqu’il a entre-temps commencé son école d’avocature.