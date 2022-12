Canton de Soleure : Un postier renverse deux fillettes et met le village en émoi

Deux fillettes ont été renversées par un postier qui roulait en scooter jeudi vers 13h à Däniken (SO). Les deux enfants se trouvaient «dans la zone d’un passage pour piétons», écrit «20 Minuten», qui a interrogé une habitante, témoin de la scène. Des cris, une mère et une grand-mère paniquées, un postier en état de choc, l’ambulance et un hélicoptère: ce terrible accident a secoué le village soleurois et soulève des questions.