Genève: Un pot commun pour aider les habitants à se nourrir

De plus en plus de Genevois ont recours à une aide alimentaire, selon les chiffres de la fondation Partage publiés en avril. Celle-ci a distribué des colis à plus de 14’000 personnes en 2022, soit 2000 de plus que l’année précédente. Le 18 juin, la population genevoise devra d’ailleurs voter sur une inscription du droit à l’alimentation dans la Constitution.