L’agence spatiale française songe à un potage sur la Lune

Les futures missions humaines lointaines, vers la Lune et Mars, «nous obligent à nous projeter et à envisager un nouveau modèle d’autonomie complète», a déclaré à l’AFP Alexis Paillet, chef du projet SpaceShip FR du CNES, qui explore différentes technologies spatiales en partenariat avec le programme Terrae Novae de l’agence spatiale européenne (ESA).

Actuellement, à bord de la Station spatiale internationale (ISS), «l’alimentation des spationautes est essentiellement constituée de repas lyophilisés et plats réchauffés apportés par cargo depuis la Terre», située à 400 km, souligne l’agence spatiale française dans un communiqué. Ce mode de ravitaillement n’étant pas possible pour des missions plus lointaines, «cultiver des aliments devient indispensable à la poursuite de l’exploration humaine», selon le CNES.