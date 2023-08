Manche: un disparu encore recherché après le naufrage meurtrier

Beaucoup d’appels de proches

Six bateaux restent par ailleurs mobilisés dans la zone, la Premar anticipant une recrudescence des tentatives de traversées ces prochains jours, au vu des conditions météo favorables. Selon Mohammad Amin Ahmadzai, qui préside l’association d’aide à l’insertion des Afghans Ascia dans les Hauts-de-France (région du Nord), quatre des six victimes avaient été identifiées lundi par les autorités. «Nous sommes dans l’attente d’informations pour prévenir les familles», a-t-il ajouté, faisant part de beaucoup d’appels de proches à la suite du naufrage.

La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) à Paris s’est saisie de l’enquête ouverte pour homicides et blessures involontaires, aide au séjour irrégulier et association de malfaiteurs.

Mouvement de panique

Le naufrage est le plus meurtrier depuis celui survenu en novembre 2021, quand au moins 27 migrants avaient péri dans le détroit du Pas-de-Calais, suscitant une montée de tension entre Paris et Londres et le renforcement des mesures de sauvetage et de lutte contre ce trafic migratoire.