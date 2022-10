Lausanne : Un poumon vert comme climatiseur pour combattre les étés caniculaires

L’été caniculaire 2022 est pour certains spécialistes annonciateur de futures saisons particulièrement chaudes et sèches, en particulier en milieu urbain. C’est dans ce cadre que la ville de Lausanne entend intensifier son programme Objectif canopée, qui consiste à «végétaliser à grande échelle» son territoire, comme l’a souligné l’élue Verte Natacha Litzistorf, responsable du Logement, de l’environnement et de l’architecture de la capitale vaudoise. La Ville de Lausanne ambitionne ainsi une couverture de 30% de son territoire par la canopée des arbres en 2040, contre environ 20% actuellement. «La notion de canopée, véritable parasol vert au-dessus de nos rues, places et espaces urbains va chaque année prendre plus de sens. Alors que l’énergie se fait rare, la multiplication d’arbres, soit de climatiseurs urbains gratuits, amène fraîcheur et biodiversité au cœur des quartiers», a-t-elle déclaré.